6 milyar Euro’luk mülteci yanıtı

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın gündeminde yer alırken, İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile ‘Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık’ yüksek düzeyli toplantısı gerçekleşti. Aşılar, COVID-19 ve savaştan kaçan mülteciler, düzenlenen basın toplantısında konuşuldu. Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı Margarítis Schinás “Savaşın başlamasından sonraki 1 hafta içerisinde herkese tam olarak kapsayıcı bir koruma statüsü verdik. Dolayısıyla insanlar AB çapında söz konusu haklarını icra edebiliyorlar” dedi. Schinas, Türkiye’ye Suriyeli göçmenler için yapılan 6 milyar Euro’luk yardımdan da bahsederek ayrıca şunları dile getirdi:

SURİYELİ-UKRAYNALI AYNI MUAMELE

“Avrupa Birliği her zaman sığınmacıların gelmek istediği bir bölge olmaya devam edecek. Bu değişemez. Uğruna mücadele ettiğimiz modern toplum modeli ve prensiplerimiz bunu gösteriyor. Savaştan kaçan ve sınır kapısına varabilen her Suriyeli, Ukraynalı ile aynı muameleyi görüyor. Aradaki tek fark, Suriye Ortadoğu’da yer alırken, Ukrayna 5 AB üyesinin sınır komşusu. Her ikisinin de kuralı tamamen aynı. Bana tekrar Türkiye’ye bu konuda teşekkür etme şansı verdiğiniz için minnettarım. Çünkü Türkiye mültecilerin hepsini insanca ve insan onuruna yakışır şekilde ağırladı. Biz de tabii ki Türkiye’ye 6 milyar Euro’luk bir destek verdik.”

Haberin Devamı

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle konuştu:

“Sayın Schinas, mülteci ve göçmenlerle ilgili Türkiye’ye 6 milyar Euro gibi destekten bahsetti. Ben sadece şunu söyleyeyim; Türkiye’de gerçekleşen doğumlara yapılan masrafı, Avrupa Birliği rakamlarıyla ifade ettiğimizde 6 milyar Euro’nun çok ötesinde bir rakam olduğunu ifade etmek istiyorum. Ameliyat, poliklinik, hastane gibi diğer hizmetleri saymadım. Ukrayna’da da ihtiyacı olduğunda bu hizmetin aynı şekilde devam edeceğini söylemek istiyorum.”

PASAPORTUN RENGİNE BAKMIYORUZ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye mülteci ve göçmenler konusunda adeta merhamet ve ahlaki otorite fonksiyonunu icra eden bir ülke oldu. Pasaportunun rengine bakmadan herkese bu anlamda ahlaki otorite noktasındaki yardımını gösterdiğinin altını çizmek istiyorum” dedi.