6 milyar dolarlık arazide mirasçı oyunu

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2011 yılında, bugünkü değeri 6 milyar doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerin 3 hissedarından Arap Süleyman’ın (Hacı Süleyman), mirasçılarından; sahte evrakla listeden çıkartılan Balbeyli Havva ile Ayşe isimli kızları olduğu ortaya çıktı.

SAHTE EVRAK DÜZENLENMİŞ

Arap Süleyman’ın kızı Ayşe’nin mirasçılarının araştırmaları neticesinde, bu koldan gelenlerin mirasçı listesinde olmadığı, ayrıca Havva isimli kızı yerine evrakta sahtecilik yapılarak başka bir Havva’nın gösterildiği ve sahte mirasçılar oluşturulduğu belirlendi. Tarafların avukatları, Balbeyli Havva ile Ayşe yönünden Antalya 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nce 1992’de alınan kararın yenilenmesine yönelik Antalya Kadastro Mahkemesi’ne başvurdu. Antalya Kadastro Mahkemesi, bu talebi reddetti. Davacıların avukatları, Antalya Kadastro Mahkemesi’nin ret kararını istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8’inci Hukuk Dairesi, Antalya Kadastro Mahkemesi’nin kararını bozdu.

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Diğer yandan kendisinin mirasçı olduğunu ileri süren Hüsnü Yiğit, bilirkişi raporu doğrultusunda üstsoyunun mirasçı olm adığı anlaşıldı.