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6 milyar dolarlık arazide mirasçı oyunu

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#Arap Süleyman#Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa#Antalya
6 milyar dolarlık arazide mirasçı oyunu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 07:00

ANTALYA 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, kentin en değerli parkları, kamu binaları, 5 yıldızlı otelleri, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park’ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönüm araziyle ilgili Arap Süleyman (Hacı Süleyman), Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa ve Hazine olmak üzere, 1992 yılında eşit ana hissedar mirasçı olduğuna karar verdi. Antalya Kadastro Mahkemesi de bu karara yönelik arazi tespiti yaptı.

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2011 yılında, bugünkü değeri 6 milyar doların üzerinde olduğu belirtilen arazilerin 3 hissedarından Arap Süleyman’ın (Hacı Süleyman), mirasçılarından; sahte evrakla listeden çıkartılan Balbeyli Havva ile Ayşe isimli kızları olduğu ortaya çıktı.

SAHTE EVRAK DÜZENLENMİŞ

Arap Süleyman’ın kızı Ayşe’nin mirasçılarının araştırmaları neticesinde, bu koldan gelenlerin mirasçı listesinde olmadığı, ayrıca Havva isimli kızı yerine evrakta sahtecilik yapılarak başka bir Havva’nın gösterildiği ve sahte mirasçılar oluşturulduğu belirlendi. Tarafların avukatları, Balbeyli Havva ile Ayşe yönünden Antalya 1’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nce 1992’de alınan kararın yenilenmesine yönelik Antalya Kadastro Mahkemesi’ne başvurdu. Antalya Kadastro Mahkemesi, bu talebi reddetti. Davacıların avukatları, Antalya Kadastro Mahkemesi’nin ret kararını istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8’inci Hukuk Dairesi, Antalya Kadastro Mahkemesi’nin kararını bozdu.

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Diğer yandan kendisinin mirasçı olduğunu ileri süren Hüsnü Yiğit, bilirkişi raporu doğrultusunda üstsoyunun mirasçı olm adığı anlaşıldı.

 

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#Arap Süleyman#Hacıbekirzade Hacı Mehmet Ağa#Antalya

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