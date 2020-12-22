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Haber Giriş: 22.12.2020 - 19:01 | Son Güncelleme:

6,5 milyar dolarlık altın madeni sahası havadan görüntülendi

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6,5 milyar dolarlık altın madeni sahası havadan görüntülendi
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Türk şirketinin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulduğu 3.5 milyon onsluk altın madeni sahası havadan görüntülendi. Bölgede iş makineleri bulunurken, çalışmaların hız kazandığı görüldü.

Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.. İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

6,5 milyar dolarlık altın madeni sahası havadan görüntülendi

Öte yandan 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108’i aşarken, rezervin bugünkü kurla 6,5 milyar dolarlık parasal değeri bulunuyor.

6,5 milyar dolarlık altın madeni sahası havadan görüntülendi

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