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6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

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#TBMM#Dokunulmazlık#Milletvekili
6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMMde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 15:46

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, 6 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sunuldu.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. (DHA)

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#TBMM#Dokunulmazlık#Milletvekili

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