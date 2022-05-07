6 metrelik karla mücadele! Nemrut Krater Gölü'nün yolu açılıyor

Haberin Devamı

İl Özel İdaresi ekipleri, Tatvan ilçesine 13 kilometre mesafedeki Nemrut Krater Gölü'ne ulaşımın sağlandığı yolda dün karla mücadele çalışması başlattı. Yer yer kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu yolda, çalışmalar bugün de devam etti.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 2 iş makinesi ile çalışmaları yürüttüklerini, bugün akşam saatlerine kadar da yolu ulaşıma açarak, krater gölünü halkın ve turizmin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Aşit, “Bitlis’in Ahlat ve Tatvan ilçeleri sınırlarında olan Nemrut Krater Gölü yolunu dünden beridir açmaya çalışıyoruz. Dün hava şartlarından dolayı yarım bıraktık. Bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalara başladık. Bugün akşam saatlerine kadar krater gölüne ulaşacağız" dedi.