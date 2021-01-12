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Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 19:30 | Son Güncelleme:

6 metrelik çukurdan böyle kurtarıldı

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6 metrelik çukurdan böyle kurtarıldı
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Aksaray'da yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura düşen eşek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Ortaköy ilçesine bağlı Çatin köyünde meydana geldi. Yusuf Koçak’a ait eşek, kim tarafından ve neden açıldığı belirlenemeyen 6 metrelik boş çukura duştu. Durumu fark eden Koçak, kendi imkanlarıyla eşeği mahsur kaldığı yerden çıkaramayınca AFAD’dan yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri çukura inip, eşeği halat ve iş makinesiyle çıkardı. Eşek, ardından sahibine teslim edildi.

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