6 metrekarelik dükkan ayakta durmaya çalışıyor! 56 yıldır yapıyor: Bu iş bizden sonra biter

Çanta imalatına çırak olarak adım atan Bayram Ali Şimşek, 56 yıldır mesleğini sürdürüyor. İmalattan yetiştiğini, yıllar boyunca atölye işletip tamir işine yöneldiğini anlatan Şimşek, "12 yaşımda bu işe başladım. 56 senedir bu işi yapıyorum. Şu anda 100 metrekarelik imalathanem boş duruyor, çünkü iş yok. Tamir olmazsa sabahtan akşama otururuz. Belediye sağ olsun bize 6 metrekarelik dükkan verdi, burada ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte bu mesleğe emek verdiğini belirten Şimşek, "Biz 6 kardeştik, 5 kardeşimi de çantacı yaptım ama hepsi bıraktı. İki oğlum vardı, onlar da çantacılığı bıraktı, başka işlere yöneldi. Torunlarımı yanımda görmek istiyorum ama onlar da gelmiyor. Bu iş bizden sonra biter. Çünkü bizim nesil 70-75 yaşına gelecek, o zaman eller ayaklar tutmaz. Çırak yok, yeni ustalar yetişmiyor" dedi.

Gençlerin mesleğe ilgisizliğinden yakınan Bayram Ali Şimşek, şunları dedi: "Bizim zamanımızda babalar evlatlarını ustanın yanına verirdi. Şimdi öyle değil. Çocukların elinde telefon, heves yok. Büyüklerin önünden geçemezdik, şimdi trende yaşlı ayakta kalsa kimse yer vermiyor. Hem meslek hem saygı bitti."

'ZANAAT İŞ YAPAR, PARA KAZANDIRIR'

Gençlere meslek öğrenmeleri çağrısında bulunan Şimşek, "Torunuma diyorum ki; üniversiteye gidene kadar gel bir zanaat öğren. Çünkü bu iş seni ömür boyu aç bırakmaz. 80 yaşına da gelsen karnını doyurursun ama üç üniversite bitirsen aç kalabilirsin. Zanaat iş yapar, para kazandırır" diye konuştu. Hayat pahalılığının esnafı zorladığını dile getiren Şimşek, "Bir öğle yemeği olmuş 200 lira. Biz burada kendi yemeğimizi getirip, iki gün idare ediyoruz. İmalat işi bitti, alım gücü yok. Vatandaş tamire gelmezse biz de dükkanı kapatırız" dedi.