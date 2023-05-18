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6 lider yarın sahaya inecek

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#14 Mayıs#Seçim#Millet İttifakı
6 lider yarın sahaya inecek
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

14 Mayıs seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tura hazırlanılırken Millet İttifakı liderleri de dün bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Merkezi’nde buluştu. 3 saat süren toplantıda, seçim sonuçları değerlendirildi. Seçimin kazanılabileceği değerlendirmesi yapılan toplantıda, ikinci tura ilişkin bir dizi önemli karar da alındı. Edinilen bilgiye göre, liderlerin tamamı kampanya sürecince sahada olacak. Mitingler yerine deprem bölgesi başta olmak üzere stratejik olarak önemli il-ilçe ziyaretleri yapılıp, gençler ve kadınlar başta olmak üzere farklı kesimlerle bir araya gelinecek. İttifak kaynakları, liderlerin yarından itibaren sahada olacakları bilgisini verdiler.

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9.5 MİLYON SEÇMENİ İKNA

İlk turun “Sana söz” sloganının yanında ikinci turda, “Karar ver”, “Ayağa kalk” sloganları da kullanılacak. İttifak kaynakları, “Sahada, ‘nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsun, karar ver, bunun için de ayağa kalk’ mesajı verilecek” dediler. Liderlerin, ilk tur sonrası kırgın, yılgın örgütleri ve seçmeni yeniden motive edecek mesaj ve programlara da ağırlık verecekleri belirtilirken, en önemli çalışmalardan birinin de sandığa gitmeyen 9.5 milyon seçmeni sandığa gitmeye iknaya ayıracakları bildirildi. Sığınmacılar ve terörle mücadele konularına da güçlü vurgular yapılacağı belirtilirken, bu konuda özellikle HÜDA PAR üzerinden iktidarın hedefe konulacağı da öğrenildi.

6 lider yarın sahaya inecek

İYİ Parti Lideri Akşener toplantıya gelişinde aracından basın mensuplarına el sallayarak selam verdi.

YÖNETİCİLERE SANDIK NÖBETİ

Toplantıda, “sandık nöbeti” kararı da alındı. Buna göre, genel merkez ile örgüt yöneticileri seçim gecesi parti merkezlerinde oturmak yerine sandıkların başında olacak. İttifak kaynakları, “Sandıklara sahip çıkılması konusunda seçmenlere yönelik yeni bir çağrı da yapılacak. Hepsi o gece sandıkların başında olacak. Liderlerin de sandıkların bulunduğu merkezleri ziyareti söz konusu olabilir” bilgisini verdiler. 

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#14 Mayıs#Seçim#Millet İttifakı

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