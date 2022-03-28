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6 lider 2'nci kez yemekte buluştu

#DEVA#CHP#İYİ Parti
6 lider 2nci kez yemekte buluştu

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş konusunda uzlaşan 6 muhalefet lideri, dün akşam ikinci kez çalışma yemeğinde bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu ikinci buluşmanın gündemini, yeni seçim yasası değişikliği teklifinin de ışığında ittifakın geleceği ile iktidar gelindiğinde yapılacak sistem değişikliğinin yol haritası oluşturdu.

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DEVA Partisi’nin Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Genel Merkezi’ndeki yemeğe katılan liderleri DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kapıda karşıladı. Yemeğe ilk gelen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olurken, ikinci olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonra da sırasıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu geldi. Kamu binalarındaki turkuaz halı kullanımının aksine DEVA Genel Merkezi’nin girişindeki kırmızı halı detayı dikkat çekti.

OTURMA DÜZENİ DEĞİŞTİ

Liderler, Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen Ahlatlıbel Zirvesi’ndeki gibi yine yuvarlak masanın etrafında bir araya gelirken, ilk yemeğe göre bu kez masadaki oturma düzeninin değiştiği gözlendi. İlk yemekte Kılıçdaroğlu’nun sağında Karamollaoğlu, solunda Babacan, Karamollaoğlu’nun sağında Akşener, Babacan’ın solunda Uysal, Uysal’ın yanında da Davutoğlu otururken, dün akşamki yemekte ise Kılıçdaroğlu’nun sağında Akşener, solunda Karamollaoğlu, Akşener’in sağında Davutoğlu, Karamollaoğlu’nun solunda Uysal, Uysal’ın yanında da Babacan oturdu. Liderlerin masaya, yemekte konuşacakları konulara ilişkin hazırlıklarını içeren dosyalarıyla oturmaları da dikkat çekti. Menüde de mercimek çorbası, zeytinyağlı sebze tabağı, paçanga böreği, içli köfte, salata, beğendili tandır ile tatlı yer aldı. Bilkent Oteli’nden getirtilen menüdeki yemekler, liderlere eşlik eden danışmanları, parti görevlileri ile toplantıyı izleyen gazetecilere de ikram edildi. Saat 20.00’de başlayan görüşme gece yarısına kadar sürdü.

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#DEVA#CHP#İYİ Parti

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