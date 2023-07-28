6 kişinin öldüğü sahte içki davasındaki sanık: Ben de mağdurum

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Bu kişilerden Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Metil alkolü İzmir’den Bursa’ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yüce (44), Bursa’da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan (46) ve taburcu olduktan sonra gözaltına alınan ölenlerden Fuat İşçen’in ağabeyi Kemal Cihat İşçen tutuklandı. 3 sanık hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan, her bir sanık için 6’şar kez olmak üzere toplam 18 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bu süreçte Oktay Yüce ile Raif Aytaç Uzcan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

‘BEN DE ONU İÇTİM’

Davanın ikinci duruşması görüldü. Kemal Cihat İşçen, “Ben sahte içki yapmadım. Masumum. Dahası mağdurum. Çünkü o içkiden ben de kullandım. Bu nedenle görme yetimi yüzde 60 oranında kaybettim. Cezaevinde çok zor günler yaşıyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Kemal Cihat İşçen’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.