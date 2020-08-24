6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcuların seyahatlerine ilişkin yapılan uyarılara rağmen Bursa’daki görüntüler tepki çekti. Caddede seyir halindeki 10 NE 429 plakalı kamyonetin kasasında, eşyalarla birlikte oturan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 6 kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, kamyonet kasasındakilere tepki gösterdi.