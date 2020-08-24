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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu

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6 kişinin kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu
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BURSA’da 6 kişinin, kamyonetin kasasında eşyalarla birlikte tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan 6 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcuların seyahatlerine ilişkin yapılan uyarılara rağmen Bursa’daki görüntüler tepki çekti. Caddede seyir halindeki 10 NE 429 plakalı kamyonetin kasasında, eşyalarla birlikte oturan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sıkışık vaziyette oturan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken 6 kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, kamyonet kasasındakilere tepki gösterdi.

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