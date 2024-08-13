6 kişilik arkadaş grubundan 3 kişi kayıp... Karadeniz’de can pazarı

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KASTAMONU’nun Cide ilçesinde 3’ü kadın 6 arkadaş, önceki gün akşam saatlerinde 5 metrelik ‘Maviş’ isimli fiber tekneyle gezinti yapmak için Karadeniz’e açıldı. Gideros Koyu’nun 2 mil açığında tekne önce su almaya başladı, ardından da alabora olup battı. Teknedeki kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan çırpınıp canlarını kurtarmaya çalıştı. Karayılan, Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, olaydan önce bir teknenin arızalandığı ihbarını alan ve bu sebeple denize açılan bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise bulunamadı. Ekipler kaybolan 3 kişinin bulunması için hem karadan, hem havadan hem de denizden çalışma başlattı.

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‘YÜZME BİLMİYORLARDI’

3 kişiyi kurtaran balıkçı teknesi kaptanı İlyas Uçkan (62) “Bir arkadaşımızın teknesi arıza yapmış. Arayıp ‘Beni denizden çekebilir misin’ dedi, ben de denize açıldım. Arıza olan teknenin kaptanı Ahmet Bey, ‘Açıktan bir sesler geliyor, İmdat sesi geliyor’ dedi. Ben sonra onu bıraktım seslere doğru gitmeye başladım. O sırada kendi teknemin motorunu kapattım, sesin nereden geldiğini çözmeye çalıştım. 5 dakika sonra 1 kadın 2 erkeği kurtardım, diğerlerini çok aradık ama bulamadık. Kaybolan fiber teknedeki kaptan yüzmeyi biliyor ama diğerleri yüzme bilmiyormuş” diye konuştu.