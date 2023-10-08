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6 kişi hayatını kaybetmişti... Katliam gibi kazada kamyon şoförü tutuklandı

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#Gaziantep#Kaza#Trafik Kazası
6 kişi hayatını kaybetmişti... Katliam gibi kazada kamyon şoförü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 12:33

Gaziantep'te, freninin boşalmasıyla ışıklarda bekleyen 2 otomobil ile 1 kamyona çarparak 6 kişinin ölümüne 15 kişinin de yaralanmasına yol açan kamyon şoförü Tahsin Ergin, tutuklandı.

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Cuma günü akşam saatlerinde, Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarında Tahsin Ergin yönetimindeki kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bir otomobile çarpıp devrildikten sonra sürüklenerek bir başka otomobil ve Suriyelilerin bulunduğu minibüse çarptı.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Katliam gibi kazada kamyon şoförü tutuklandı

Kazada minibüste bulunan ve deprem nedeniyle gittikleri Nizip ilçesinden yeniden İslahiye ilçesine döndükleri öğrenilen Fikret Raşit (56) ile kızları Ela (25), Beyen (24), Feride (17), torunu Ahmed Alluş (2) ile akrabaları Hüseyin Abdo (24) yaşamını yitirdi, aralarında kamyon şoförü Tahsin Ergin'in de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

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6 kişi hayatını kaybetmişti... Katliam gibi kazada kamyon şoförü tutuklandı

Kazada yaralandıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kamyon şoförü Tahsin Ergin, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda, Nurdağı yönüne gittiğini ve rampadan indiği sırada freninin boşaldığını ve bir anda kamyonun kontrolünü kaybettiğini belirten Ergin, "Kamyonun herhangi bir arızası veya sorunu yoktu. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Rampadan indiğim sırada fren boşaldı ve kamyon kontrolümden çıktı. Ben korna çalarak araçları uyarıp kamyonun yönünü değiştirmeye çalıştım ama başaramadım. Bir arabaya çarparak devrildim, gerisini hatırlamıyorum. Kazada 6 kişinin öldüğünü öğrenince kahroldum. Asla böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdim, çok pişmanım" dedi.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Katliam gibi kazada kamyon şoförü tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, nöbetçi hakimlikçe 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

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Öte yandan kazaya ilişkin savcılık soruşturmasının ise sürdüğü belirtildi.

6 kişi hayatını kaybetmişti... Katliam gibi kazada kamyon şoförü tutuklandı

 

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#Gaziantep#Kaza#Trafik Kazası

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