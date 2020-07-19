MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi
GeriGündem 6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 18:56,Son Güncelleme:

6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi
Abone Olgoogle-news

Antalya’da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K. (45), misafirliğe gittiği bir akrabasının 6’ncı kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı Batıkent Sitesi’nde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan Filiz K., sitedeki apartmanın 6’ncı katında oturan akrabası Suna Pekiner’e misafirliğe geldi. Suna Pekiner’den su istedikten sonra balkona çıkan Filiz K., henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. Filiz K.’nin düştüğünü görenler 112’yi ararken, sitede oturan bir doktor da kadına müdahale etti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Filiz K.’ye kalp masajı yaptı. Ardından çalıştığı hastanenin Acil Servisi’ne götürülen Filiz K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Filiz K.’nin akrabası Suna Pekiner, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Filiz K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, Filiz K.’nin düştüğü yerde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi

6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle