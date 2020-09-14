6 katlı binanın çatısında ayağından asılı kaldı
RİZE’nin Ardeşen ilçesinde onardığı 6 katlı binanın çatısında dengesini kaybederek düştüğü sırada ayağı, monte edilen çatı parçalarına takılan Halil İbrahim Özkan (27), ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çatıda asılı kalıp, ayağı kırılan Özkan, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Fırtına Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde 6 katlı binanın çatısında onarım yapan çatı ustası Halil İbrahim Özkan, dengesini kaybedince kaymaya başladı. Özkan, çatıdan aşağıya düşmek üzereyken ayağı, monte edilen çatı parçalarına takılınca, son anda kurtuldu. Çatıda asılı kalan Özkan'ı görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler itfaiye merdiveni ile Özkan’ı bulunduğu yerden aldı. Ayağı kırılan Halil İbrahim Özkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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