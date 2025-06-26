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6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Çöp#Sağlık
6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 18:16

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 16 kamyon çöp çıkarılan bir çifte ait 6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıkarıldı.

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 Antalya'nın Kepez ilçesinde geçen yıl 16 kamyon çöp çıkarılan bir çifte ait 6 katlı binadan yine kokular gelince temizlik çalışması yapıldı, bu kez 20 kamyon çöp çıkarıldı.

Kepez'in Yeşilyurt Mahallesi'nde 4305 Sokak'ta çevreyi saran kötü koku üzerine Kepez Belediyesi ekipleri, Kepez Kaymakamlığı ve Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, koku gelen binanın temizlenmesi kararı alındı. A.Ş. ve E.Ş. çiftine ait 6 katlı binada Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kapsamlı temizlik çalışması yürütüldü.

6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı

20 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKTI

 Binadan, çöp konteynerlerinden ve sokaklardan toplanan kağıtlardan pet şişelere kadar her türlü geri dönüşüm malzemesi ile çürümüş ve kullanma tarihi geçmiş gıda malzemelerinin yer aldığı 20 kamyon dolusu çöp, binadan çıkarılıp götürüldü.

6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı

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DETERJANLI SU İLE YIKANDI

Apartmanın çöplerden arındırılmasının ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, binayı deterjanlı suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama yaptı.

6 katlı binadan 20 kamyon çöp çıktı

Diğer yandan 2024 yılı Ağustos ayında aynı binada yapılan temizlik çalışmasında 16 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi.

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#Antalya#Çöp#Sağlık

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