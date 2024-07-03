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6 katlı apartmanda feci olay! Asansör kabini ile duvar arasına sıkışan kadın öldü

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#Asansör#Yozgat#Kaza
6 katlı apartmanda feci olay Asansör kabini ile duvar arasına sıkışan kadın öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 13:19

Yozgat'ta 6 katlı bir apartmanda asansöre binen kadın, ikinci katta inmek istediği sırada asansörün hareket etmesiyle kabinle duvar arasında sıkıştı. Talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 zanlı gözaltına alındı.

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Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

6 katlı apartmanda feci olay Asansör kabini ile duvar arasına sıkışan kadın öldü

Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 apartman yöneticisi ile asansör firması yetkilisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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6 katlı apartmanda feci olay Asansör kabini ile duvar arasına sıkışan kadın öldü

 

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#Asansör#Yozgat#Kaza

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