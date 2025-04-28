6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri 'pes' dedirtti! | 'Beni rezil etmek için kumpas kurdular'

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Aynı anda ilişki yaşadığı 6 kadını evlilik vaadiyle 12 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Uğur T. isimli şahıs, Kanal D’de ekranlara gelen “Neler Oluyor Hayatta” programına katılarak ilginç açıklamalarda bulundu.

Kadınların suçlamasını kabul etmeyen Uğur T., hepsiyle de flört ettiğini itiraf ederek aldığı paraları da 'borç' olarak aldığını savundu. Uğur T., programda şu açıklamaları yaptı:

"ZATEN HEPSİNE ÖDEYECEĞİM"

Ben emlakçılık yapıyorum, iç mimar değilim ama iç mimarlık işleri yapıyorum. Hiç kimseye ‘iç mimarım’ demedim. Global emlakçıyım. İşinde gücünde olan bir insanım. Pandemi döneminde sıkıntıya girdim. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan destek istedim. Sevgilimden borç istedim, bu normaldir. Ben kimseyi dolandırmadım, sadece borç istedim. Onlar da verdiler. Kimseden zorla para almadım ki... Zaten hepsine ödeyeceğim.

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"BENİ REZİL ETMEK İÇİN KUMPAS KURDULAR"

Ayrıca borcum söylendiği gibi 12,5 milyon değil, yaklaşık 2,5 milyon lira. Parça parça aldım. Ben kumbara değilim, hemen topluca geri verecek durumda değilim. Kendilerine de bunu ısrarla söyledim. Yerim belli, mekânım belli. Telefon numaram hiç değişmedi. Bu tamamen intikam amaçlı, beni rezil etmeye yönelik bir kumpas.

"BU NORMAL BİR DURUM"

Kız arkadaşlarım olur ve onlardan borç istemişimdir; bu da normaldir. Asla 12 milyonu kabul etmiyorum. Belki faizleri eklemişlerdir. Bana verilen rakamlar daha az. Ve ben, ‘Taksitlendirme yapın, ödeyeyim’ diye defalarca söyledim. İçlerinden sadece biriyle arkadaşlık sitesinden, diğerleriyle sosyal medyadan tanıştım. Evet, hepsiyle de flört ettim.”