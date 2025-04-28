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6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri 'pes' dedirtti! | 'Beni rezil etmek için kumpas kurdular'

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#Dolandırıcılık#İstanbul#Haber
6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri pes dedirtti | Beni rezil etmek için kumpas kurdular
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 15:24

38 yaşındaki Uğur isimli şahsın aynı anda ilişki yaşadığı kadınları evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırması sosyal medyada gündem oldu. Dolandırılan 6 kadın bir araya gelerek hukuk mücadelesi başlatırken suçlamaların odağındaki Uğur T.'den de akıllara durgunluk veren açıklama geldi. Uğur T., konuşmasında " borcum söylendiği gibi 12,5 milyon değil, yaklaşık 2,5 milyon lira. Parça parça aldım. Ben kumbara değilim, hemen topluca geri verecek durumda değilim. Bu tamamen intikam amaçlı, beni rezil etmeye yönelik bir kumpas." dedi.

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Aynı anda ilişki yaşadığı 6 kadını evlilik vaadiyle 12 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Uğur T. isimli şahıs, Kanal D’de ekranlara gelen “Neler Oluyor Hayatta” programına katılarak ilginç açıklamalarda bulundu.

6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri pes dedirtti | Beni rezil etmek için kumpas kurdular

Kadınların suçlamasını kabul etmeyen Uğur T., hepsiyle de flört ettiğini itiraf ederek aldığı paraları da 'borç' olarak aldığını savundu. Uğur T., programda şu açıklamaları yaptı:

"ZATEN HEPSİNE ÖDEYECEĞİM"

Ben emlakçılık yapıyorum, iç mimar değilim ama iç mimarlık işleri yapıyorum. Hiç kimseye ‘iç mimarım’ demedim. Global emlakçıyım. İşinde gücünde olan bir insanım. Pandemi döneminde sıkıntıya girdim. Arkadaşlarımdan, dostlarımdan destek istedim. Sevgilimden borç istedim, bu normaldir. Ben kimseyi dolandırmadım, sadece borç istedim. Onlar da verdiler. Kimseden zorla para almadım ki... Zaten hepsine ödeyeceğim.

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Gözden KaçmasınSosyal medyadan tanışıp aynı anda sevgili olduğu 6 kadını evlilik vaadiyle 12 milyon TL dolandırdıSosyal medyadan tanışıp aynı anda sevgili olduğu 6 kadını evlilik vaadiyle 12 milyon TL dolandırdı!Haberi görüntüle

"BENİ REZİL ETMEK İÇİN KUMPAS KURDULAR"

Ayrıca borcum söylendiği gibi 12,5 milyon değil, yaklaşık 2,5 milyon lira. Parça parça aldım. Ben kumbara değilim, hemen topluca geri verecek durumda değilim. Kendilerine de bunu ısrarla söyledim. Yerim belli, mekânım belli. Telefon numaram hiç değişmedi. Bu tamamen intikam amaçlı, beni rezil etmeye yönelik bir kumpas.

6 kadını aynı yalanla ağına düşürdü, canlı yayındaki sözleri pes dedirtti | Beni rezil etmek için kumpas kurdular

"BU NORMAL BİR DURUM"

Kız arkadaşlarım olur ve onlardan borç istemişimdir; bu da normaldir. Asla 12 milyonu kabul etmiyorum. Belki faizleri eklemişlerdir. Bana verilen rakamlar daha az. Ve ben, ‘Taksitlendirme yapın, ödeyeyim’ diye defalarca söyledim. İçlerinden sadece biriyle arkadaşlık sitesinden, diğerleriyle sosyal medyadan tanıştım. Evet, hepsiyle de flört ettim.”

 

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#Dolandırıcılık#İstanbul#Haber

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