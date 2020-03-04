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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

6 kadına Las Tesis davası

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
6 kadına Las Tesis davası
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Şili’de kadınların danslı protesto eylemi Las Tesis’i desteklemek ve kadına yönelik şiddeti protesto etmek için Kadıköy’de dans eden 6 kadına 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, 8 Aralık 2019’da Şilili kadınların dünyaya yaydığı danslı protesto Las Tesis’e danslarıyla destek verdi. Polis, dans sırasında kadınların söylediği “‘Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan” sözlerinin suç teşkil ettiğini söyleyerek altısını gözaltına aldı. Kadınlar daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu Başsavcılığı soruşturma sonunda Ayşen Ece Kavaş (29), Fidan Ataselim (32), Nisa Kör (29), Seda Elhan Barbaros (37), Sevda Yeniköylü ve Yaprak Okatalı’ya (31), ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İlk duruşma haziranda yapılacak.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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