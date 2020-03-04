6 kadına Las Tesis davası

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar, 8 Aralık 2019’da Şilili kadınların dünyaya yaydığı danslı protesto Las Tesis’e danslarıyla destek verdi. Polis, dans sırasında kadınların söylediği “‘Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan” sözlerinin suç teşkil ettiğini söyleyerek altısını gözaltına aldı. Kadınlar daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anadolu Başsavcılığı soruşturma sonunda Ayşen Ece Kavaş (29), Fidan Ataselim (32), Nisa Kör (29), Seda Elhan Barbaros (37), Sevda Yeniköylü ve Yaprak Okatalı’ya (31), ‘Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İlk duruşma haziranda yapılacak.