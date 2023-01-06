6 işçi hayatını kaybetmişti! Vinç faciasında 3 'asli', 1 'tali' kusurlu... İfadeleri ortaya çıktı

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Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir otel inşaatında, 30 Aralık'ta saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. İşçilerden Yıldırım Sarı (38), Fesih Çiftçi, Baykal Gündüz, Ali Şükrü Duru (42), Ümit Kara (39) ve Aslan Akkaya (38) hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise işlemleri sonrası memleketlerinde toprağa verildi. Olayın ardından inşaat firmasının sahibi Emrullah Yolçi, şantiye şefi Muhammet Yolçi, iş güvenliği sorumlusu Fikret Kamil Aydın ile vinç sahibi İrfan Kasırga, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü de tutuklandı.

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'GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMAMIŞ'

Olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, 6 kişinin hayatını kaybettiği facia, 'iş kazası' olarak nitelendirildi. Raporda; yapı iş yerlerindeki işlerin geçici ve süreli olması, imalat çeşitliliğinin çok fazla olması, işlerin farklı ekiplerce ve eş zamanlı yapılması, tehlike kaynaklarının etkileşim halinde olması gibi nedenlerin sektörü daha riskli hale getirdiği vurgulandı. Sektörün çalışma şartları bakımından en riskli sektör olduğu, iş kazası sayısı ve meydana gelen ölüm sayısı bakımından tüm sektörler arasında ilk sırada yer aldığının altı çizildi. İşverenin, iş yerinde iş kazalarının oluşmasını engelleyecek iş organizasyonu yapmakla ve bu yapılan organizasyonun düzgün çalışıp, çalışmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğuna vurgu yapıldı. Organizasyonda meydana gelecek hatanın işveren tarafından yeniden düzenlemek zorunluluğu olduğunun altı çizildi. İşin çok tehlikeli bir iş olduğu, çalışma sırasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, çalışan ve diğer yardımcı elemanların bu işlerde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadığının kaza sonucunda anlaşıldığı belirtildi. İşverenin inşaat sahasında yapılan çalışmalarda; iş süresince, çalışmaları ve işçileri kontrol etmediğinin de altı çizildi. Raporda Emrullah Yolçi, Muhammet Yolçi ve İrfan Kasırga'nın 'asli', Fikret Kamil Aydın'ın ise 'tali' kusurlu olduğu belirtildi.

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İNŞAAT FİRMASI SUÇU VİNÇ ŞİRKETİNE ATTI

Öte yandan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Firma sahibi Emrullah Yolçi, ifadesinde, "Havalimanında bulunduğum sırada bana şantiyede kaza olduğu haberi geldi. Ben de alana geçtim. Kazanın nasıl gerçekleştiğine dair bilgim yok. Kule vinç, İrfan Kasırga'ya aittir. Kule vincin kurulumu, bakımları ve çalışmaları üzerine aramızda sözleşme yaptık. Vinçin mülkiyeti Kasırga Vinç'tedir. Bizim firmamızın vinçte bir vida takma yetkisi bile yoktur. Şantiye alanımda tüm önlemleri alıyorum" dedi.

İnşaat çalışması başladığından bu yana şantiye şefi olarak görev yaptığını belirten Muhammet Yolçi ise şöyle dedi:

"Vinçte sorumlu firma Kasırga Vinç isimli taşeron firmadır. Vinç ile ilgili sorumluluğumuz yoktur. Konteynerlar şantiye çalışmaya başladığında oraya koyuldular. Olay günü mesaimi bitirmiştim, alanda değildim. Haberi alınca şantiyeye gelip, yetkili mercilere bilgiler verdim. Olaydan sonra ulaştığımız bir videoda vinç firması çalışanlarının güvenlik önlemi almadıklarını, takılması gereken ağırlıkların takılmadığını gördük. Benim ve firmamın sorumluluğu yoktur."

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İş Güvenliği Sorumlusu Fikret Kamil Aydın'ın da ifadesinde suçlamaları reddederek, "2022 Haziran ayından itibaren burada çalışıyorum. Yasal eğitimleri ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Sahada gerekli önlemleri alıyoruz. Konteynerler ve söz konusu vinç, işe girdiğimde vardı. Çözüm olarak mesai saatleri içinde konteynerlere kimsenin girmemesi gerektiğini bildirdim. Kule vincin operatörü aşağı inince, konteynerlere girmek serbestti. Devrilme haberinin ardından şantiyeye gittim. Bu vinç inşaat firmasına ait değildir. Vincin yükseltileceğinden haberim yoktu. Mesai saatleri dışında yapılmıştır. Haberim olsa izin vermezdim" dedi.