×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 08:02

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mersin merkezli 6 ilde “Yasa dışı bahis” suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladık. 34’ü tutuklandı, 25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı" dedi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladı! 34’ü tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı.

9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin;
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine;
Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da operasyonlar düzenlendi.

Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasa Dışı Bahis#Operasyon#Mersin

BAKMADAN GEÇME!