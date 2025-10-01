6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 59 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladı! 34’ü tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı.
9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin;
İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine;
Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa’da operasyonlar düzenlendi.
Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."
Mersin merkezli 6 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladık❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2025
🔻34’ü TUTUKLANDI.
🔻25’i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı.
9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu… pic.twitter.com/lxlWzGzTVJ