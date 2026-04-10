6 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

#Uyuşturucu Operasyonu#Eskişehir#Ankara
6 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 10:34

Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir’in yanı sıra Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa’da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Evlerine baskın yapılan 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 779,81 gram kokain, ⁠239 ecstasy hap, ⁠161,64 gram sentetik kannabinoid (bonzai), ⁠24,91 gram esrar, ⁠⁠29 sentetik hap, ⁠6 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

6 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

 

 

 

 

#Uyuşturucu Operasyonu#Eskişehir#Ankara

