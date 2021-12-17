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6 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

#Tokat#Uyuştucu Operasyonu #Tutuklama
6 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Tokat merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat, Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 6 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 282 kilo 200 gram esrar, 726 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

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