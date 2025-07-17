6 ilde sağanak yağış bekleniyor! Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Tarih belli oldu

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Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken önümüzdeki haftadan itibaren sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji 15.Bölge Müdürlüğü, 6 il için sağanak yağış uyarısı verdi.

Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamada, son radar değerlendirmelerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kavurucu sıcak uyarısında bulundu. Önümüzdeki haftadan itibaren birçok ilde sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, artan sıcaklıkların ciddi sağlık riskleri ve yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve açık alanda çalışan vatandaşlar için riskin daha büyük olduğu ifade edildi.

Yetkililer vatandaşların 11.00 ve 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, serin ve gölge alanlarda bulunarak güneş çarpması ve tansiyon yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

AFRİKA KÖKENLİ YENİ BİR SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

AKOM'dan yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ederken Pazar günü itibari ile Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının da bölgemize ulaşması ile birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların daha da artarak bölgesel olarak aşırı değerlere (37-39°C) yükselebileceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

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