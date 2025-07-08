6 ilde kara para operasyonu: 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen kişi ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ile MASAK ve BDDK raporları sonucunda, şüpheli işlem örüntüleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu anlaşıldı.

ŞİRKETLER TARAFINDAN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE AKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

2022-2024 yılları arasında, 21 firmaya ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı ve bu işlemlerin yüzde 99'unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu, bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü oluşturduğu, ayrıca önemli bir kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu belirlendi. İşlemlerden yüksek miktarda komisyon geliri elde edildiği, MASAK tarafından hazırlanan raporlarda bu gelirlerin şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edildi. Ayrıca, kullanılan POS cihazlarının büyük çoğunluğunun çeşitli banka ve kuruluşlara ait olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

85 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu toplam 85 şüpheliye yönelik olarak, 8 Temmuz’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlıklarına yönelik olarak; 10 ayrı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el konulduğu öğrenildi.