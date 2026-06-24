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6 ilde ilaç kaçakçılığı operasyonu: 19 gözaltı

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#Operasyon#İlaç#Kaçakçılık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 08:22

İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.

Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.

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#Operasyon#İlaç#Kaçakçılık

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