6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Erzurum, Amasya, Kayseri, Denizli ve Bolu Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içinde yer alan veya çeşitli meslek gruplarında faaliyette bulunduğu değerlendirilen aktif görevde 2 öğretmen, 1 imam, 1 avukat, 1 hemşire ve görevinden ihraç edilmiş 1 hakim, 1 vergi müfettişi yardımcısı, 1 astsubay, 1 uzman doktor ile 1 emekli ve 5 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Ayrıca aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği ifade edildi.