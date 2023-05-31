×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

6 ilde FETÖ operasyonu 12 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Terör#FETÖ#Polis
6 ilde FETÖ operasyonu 12 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 09:41

FETÖ'nün ankesör soruşturması kapsamında aralarında görevde bulunan bir astsubayın da bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 1 Astsubay, 1 polis memuru ile ihraç edilen 4 eski askeri personel ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 de mahrem imam olduğu belirlenen toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Terör#FETÖ#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji
Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

Toplu taşımada bebek arabası tartışması: Hangi taraf haklı? ‘Bebek arabalı kişiler engelli yolcu kapsamında değerlendirilir’

#Otobüste Bebek Arabası
Gizemli Covid hastası aranıyor Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

Gizemli Covid hastası aranıyor! Bilim insanları şimdiye kadarki en uzun süreli koronavirüs vakasının peşinde

#Sağlık