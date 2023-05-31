6 ilde FETÖ operasyonu 12 şüpheli yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 1 Astsubay, 1 polis memuru ile ihraç edilen 4 eski askeri personel ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 de mahrem imam olduğu belirlenen toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı