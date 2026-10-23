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6 ilde dev Paymix operasyonu: "VIP" ve "potansiyel" kancasıyla kurulan çark

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#Paymix Operasyonu#Suç Örgütü
6 ilde dev Paymix operasyonu: VIP ve potansiyel kancasıyla kurulan çark
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 09:48

Malta merkezli ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine zemin hazırlayan şebeke deşifre edildi. Oyuncuları "VIP" ve "aktif olmayan" şeklinde gruplara ayırarak özel bonus teklifleriyle teşvik eden 23 şüpheli için düğmeye basılırken, suçtan elde edilen araç ve gayrimenkullerle birlikte yüzlerce hesaba bloke işlemi uygulandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "PAYMIX 5 soruşturması" kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve çekim tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğunun, oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" gibi gruplara ayrıldığının belirlendiği aktarıldı.

6 ilde dev Paymix operasyonu: VIP ve potansiyel kancasıyla kurulan çark

Açıklamada, bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve ücretsiz oyun hakkı tekliflerinin müşteri bazında kaydedildiği ve uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanya listeleri ile yüksek tutarda yatırım yapan oyuncular için hazırlanan özel teklifler yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

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6 ilde dev Paymix operasyonu: VIP ve potansiyel kancasıyla kurulan çark

Şüphelilerin, oyuncularla telefon ve canlı destek kanalları üzerinden iletişim kurarak bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yürüttükleri belirtilen açıklamada, bu kapsamda tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri uygulandığı bildirildi.

6 ilde dev Paymix operasyonu: VIP ve potansiyel kancasıyla kurulan çark

Açıklamada, suçtan elde edildiği tespit edilen 13 araç, 10 konut, 6 tarla/bahçeye el konulduğu, 467 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı.

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