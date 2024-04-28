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6 ilde DEAŞ'a operasyon! 38 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 11:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-31” operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

6 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-31” operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

 

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Terör

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