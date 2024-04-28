6 ilde DEAŞ'a operasyon! 38 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
6 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Bozdoğan-31” operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-31” operasyonlarında 3️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 28, 2024
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam… pic.twitter.com/s4wlXrZpdQ