6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

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Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

6 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Bayram tatili boyunca gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-46” operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kesintisiz 365 gün Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.