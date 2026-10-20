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6 ilde DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

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#Operasyon#DEAŞ#Mardin
6 ilde DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 12:53

Mardin merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit edilmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, saat 06.00 sıralarında Mardin, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Denizli ve Malatya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

 

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#Operasyon#DEAŞ#Mardin

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