6 ilde birden düğmeye basıldı! DEAŞ operasyonunda 17 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 11:10

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonrasında 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik ise yakalama çalışmaları sürüyor.

İstanbul merkezli 6 ilde DEAŞ’a finansman sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK İNCELEME BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce, DEAŞ silahlı terör örgütünün finansmanının deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla hakkında MASAK raporu talep edilen Bilal Bilgir isimli şüphelinin raporu incelendi.

6 İLDE BİRDEN DÜĞMEYE BASILDI

İnceleme sonucunda, DEAŞ'a finansman sağlamak amacıyla 80 milyon lira transfer gerçekleştiren 42 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden yurt dışında oldukları belirlenen 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

