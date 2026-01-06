×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

6 il adeta dondu: Sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü! Her yer buz tuttu: 'Hiç böyle bir soğuk görmedim'

Güncelleme Tarihi:

#Doğu Anadolu#Soğuk Hava#Kar Yağışı
6 il adeta dondu: Sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü Her yer buz tuttu: Hiç böyle bir soğuk görmedim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 10:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının ardından sıcakların sert düşeceğini duyurmuştu. Doğu Anadolu'da 6 ilde dondurucu soğuklar yaşamı güçleştiriyor. Termometreler sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü. Vatandaşlar "Bu zemheri ayları çok soğuk. Saçlarım kırağı tutmuş. uzun yıllardır buradayım hiç böyle bir soğuk görmedim." dedi. Öte yandan Meteoroloji, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklediğini ve bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Tunceli ve Ağrı'da devam eden dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece termometrelerin sıfırın altında 16 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Karayolları, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

ARDAHAN'DA DA SOĞUK HAVA VE SİS ETKİLİ OLUYOR

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı oluştu.

Kura Nehri bölgesinde de sis etkisini gösterdi.

6 il adeta dondu: Sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü Her yer buz tuttu: Hiç böyle bir soğuk görmedim

IĞDIR'DA DA ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA NEDENİYLE BAZI AKARSU VE GÖLLER DONDU

Haberin Devamı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, millet bahçesinin içindeki göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.

KARS'TA DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye düştüğü şehirde, vatandaşların saçları kırağı tuttu.

Kentte birçok sulak alan donarken, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu bina çatılarında dev buz sarkıtları oluştu.

Saçları kırağı tutan Sibel Polat, uzun süredir böyle bir soğuk havanın etkili olduğunu ifade ederek, "Bu zemheri ayları çok soğuk, Allah dışarıda olan tüm canlılara yadım etsin. Saçlarım kırağı tutmuş farketmedim, uzun yıllardır buradayım hiç böyle bir soğuk görmedim." dedi.

6 il adeta dondu: Sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü Her yer buz tuttu: Hiç böyle bir soğuk görmedim

Kısmen buzla kaplı Kars Çayı'nda soğuk havanın etkisiyle çıkan buharlar da güzel görüntü oluşturdu. Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle ev, araç ve işyerlerinin camları, buz tuttu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bina çatılarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, araç sahipleri soğuk hava nedeniyle arabalarına battaniye sardı, bazı donan arabalar zor çalıştı.

6 il adeta dondu: Sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü Her yer buz tuttu: Hiç böyle bir soğuk görmedim

Haberin Devamı

Araba tamir ustalarından Turan Yanardağ, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, "Arabalar şu an çalışmıyor, eksi 19 derece soğuk. Çalıştırmakta zorlanıyoruz. İnsanların işini görelim yardımcı olalım diye gayret ediyoruz uğraşıyoruz." dedi.

6 il adeta dondu: Sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü Her yer buz tuttu: Hiç böyle bir soğuk görmedim

TUNCELİ'DE SICAKLIK EKSİ 11 DERECEYE DÜŞTÜ

Tunceli'de de hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu. Soğuk havanın etkisiyle dereler ve göletler de kısmen donarken, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Bazı vatandaşlar da kuşlar için doğaya yem bıraktı.

AĞRI BUZ KESTİ: DONDURUCU SOĞUK ETKİLİ OLUYOR

Haberin Devamı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Ağrı'da dondurucu soğuklar devam ediyor. Soğuk havanın etkisiyle ev, iş yeri ve araç camları buzla kaplandı.

6 il adeta dondu: Sıcaklık eksi 22 dereceye kadar düştü Her yer buz tuttu: Hiç böyle bir soğuk görmedim

Soğuk havanın yanı sıra yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sabahın erken saatlerinde okullarına giden bazı öğrencilerin saç ve kirpikleri kırağı tuttu.

Kent ve ovayı kaplayan sis, dronla görüntülendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğu Anadolu#Soğuk Hava#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!