Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

6 gündür kayıptı! 16 yaşındaki Emirhan'ın baraj göletinde cansız bedeni bulundu

#ANKARA#Çankaya#Kayıp Çocuk
6 gündür kayıptı 16 yaşındaki Emirhanın baraj göletinde cansız bedeni bulundu

Ankara'nın Bala ilçesinde 6 gün önce kaybolan Emirhan Taşatan'ın (16) baraj göletinde cansız bedenine ulaşıldı.

Haberin Devamı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoran işleten babası Özkan Taşatan'a yaz tatilinde yardım eden 10'uncu sınıf öğrencisi Emirhan, geçen hafta annesi Kıymet Taşatan'ı görmek için Bala ilçesine bağlı Aydoğan Mahallesi'ne gitti. Annesini gördükten sonra babasının yanına dönmek için 5 Temmuz sabahı evden ayrılarak otobüse binen Emirhan, 32 kilometre sonra Beynam Mahallesi'nde otobüsten indi. Araçtan inerken otobüs kamerasına yansıyan Emirhan'dan daha sonra haber alınamadı.

BARAJ GÖLETİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ailenin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları kapsamında, Emirhan'ın araçtan indiği bölgeden 5 kilometre uzaktaki Tohumlu Mahallesi baraj göletinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cenazenin Emirhan Taşatan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emirhan'ın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Aydoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Gözden Kaçmasın

Dehşete düşüren olay: Minibüsten düşen kadın hayatını kaybettiDehşete düşüren olay: Minibüsten düşen kadın hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Didimde şüpheli ölüm 13 yaşındaki çocuk aniden fenalaşarak hayatını kaybettiDidim'de şüpheli ölüm! 13 yaşındaki çocuk aniden fenalaşarak hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Çankaya#Kayıp Çocuk

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo

BAKMADAN GEÇME!

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil

Deryaya yakın dünyadan uzak... Bu tek kişilik adayı almak için paranızın olması yeterli değil!

#Ducks Ledges Adası
Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo