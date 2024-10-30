6 gün sonra kontrol altında

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Sarp, dik ve kayalık arazideki yangını söndürmek için 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracının seferber edildiği, çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gönüllülerin de destek verdiği mücadeleden 6’ncı günde iyi haber geldi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Denizli’de devam eden yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyor ve çok yakında tamamen kontrol altına alındığını müjdelemek için mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden kahramanlarımıza, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz.”