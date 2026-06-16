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6 gÃ¼n Ã¶nce GÃ¶ksu Ã‡ayÄ±â€™nda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±â€¦ CansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#AdÄ±yaman#Göksu ÇayÄ±#Ä°sa Özkul
6 gÃ¼n Ã¶nce GÃ¶ksu Ã‡ayÄ±â€™nda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±â€¦ CansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 21:51

ADIYAMANâ€™Ä±n Besni ilÃ§esinde 6 gÃ¼n Ã¶nce akrabalarÄ±nÄ±n nikah merasiminden sonra yakÄ±nlarÄ±yla GÃ¶ksu Ã‡ayÄ±'na pikniÄŸe giden ve suya giren Ä°sa Ã–zkul'un cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

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Olay, 11 Haziran'da GÃ¶ksu Ã‡ayÄ±'nda meydana geldi. VakÄ±f Aksu, Hasan GulÃ¼sarÄ±, Ali YÄ±ldÄ±z ve Ä°sa Ã–zkol, iddiaya gÃ¶re akrabalarÄ±nÄ±n nikah merasiminin ardÄ±ndan piknik yapmak iÃ§in GÃ¶ksu Ã‡ayÄ±'na gitti. Serinlemek iÃ§in Ã§aya giren 4 kiÅŸi, bir sÃ¼re sonra akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lÄ±p, suda sÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸladÄ±. Durumu fark eden Ã§evredekiler, suya girerek akÄ±ntÄ±yla sÃ¼rÃ¼klenen VakÄ±f Aksu, Hasan GulÃ¼sarÄ± ve Ali YÄ±ldÄ±z'Ä± kurtardÄ±. Ä°sa Ã–zkol ise akÄ±ntÄ±yla birlikte suda kayboldu.

6 gÃ¼n Ã¶nce GÃ¶ksu Ã‡ayÄ±â€™nda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±â€¦ CansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye AFAD, UMKE, saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri ile dalgÄ±Ã§ polisler sevk edildi. KurtarÄ±lan 3 kiÅŸi, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan AdÄ±yaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. DalgÄ±Ã§ polisler, kaybolan Ã–zkol'u bulmak iÃ§in arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

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6 gÃ¼n Ã¶nce GÃ¶ksu Ã‡ayÄ±â€™nda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±â€¦ CansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

AdÄ±yaman'daki ekiplerin yanÄ± sÄ±ra ÅžanlÄ±urfa Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SualtÄ± Grup AmirliÄŸi'nde gÃ¶revli KurbaÄŸa Adamlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD ekipleri, ve farklÄ± illerden gelen yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸilik arama kurtarma personeli Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±. Su altÄ± ve su Ã¼stÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Malatya Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK), Ä°sa Ã–zkul'un cansÄ±z bedenine ulaÅŸtÄ±. Olay yerinde incelemelerin ardÄ±ndan Ä°sa Ã–zkul'un cenazesi otopsi iÅŸlemleri iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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6 gÃ¼n Ã¶nce GÃ¶ksu Ã‡ayÄ±â€™nda akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±â€¦ CansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±

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#AdÄ±yaman#Göksu ÇayÄ±#Ä°sa Özkul

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