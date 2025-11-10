×
6 gün arayla ikinci kez alkollü yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 04:58

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü sürücünün 6 gün önce ‘alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenilirken, toplamda 46 bin 624 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte güvenliği sağlama adına ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda uygulama yaptı. Ekipler uygulama yaptığı sırada ‘dur' ihtarına uymayan A..K. (35) yönetimindeki 38 ADU 006 plakalı otomobille kaçtı.

Ekipler tarafından kovalanan A.K. kısa sürede yakalanırken, yapılan kontrollerde A.K.'nin 0.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün 6 gün önce yine ‘alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenilirken, sürücüye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 27 bin 946 TL para cezası yazıldı.

Öte yandan, A.K.'nin kullandığı aracın sahibine de ‘ehliyeti olmayan sürücüye araç kullandırmak' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetini geri alma süresi 2 yıl 6'aya çıktı.

