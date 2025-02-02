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6 gezegenin yan yana sıralanması Türkiye'den de görüntülendi

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#Gök Bilimi#Gezegen Dizilimi#Gök Olayları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 09:36

Bitlis'te gök bilimi severler, 6 gezegenin dizilimini görüntülemek için eksi 10 dereceyi bulan sıcaklıkta teleskoplarının başına geçti. Dr. Cihan Önen, 'Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere bu altı gezegen akşamın ilk saatlerinde gökyüzünde görünmektedir. Merkür hariç, diğer gezegenleri gözlemleme fırsatımız oldu.' dedi.

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Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Doğa gözlemleri ve astrofotoğrafi çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, nadir rastlanan doğa olayını görüntüledi. Önen, 2025 yılının Ocak ayı sonları ve Şubat ayının ilk haftalarının gezegen gözlemleri için uzay severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu belirtti. Önen, "Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere bu altı gezegen akşamın ilk saatlerinde gökyüzünde görünmektedir.

6 gezegenin yan yana sıralanması Türkiyeden de görüntülendi

Merkür hariç, diğer gezegenleri gözlemleme fırsatımız oldu. Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, çıplak gözle karanlık bir ortamda parlak bir nokta gibi görünürken, Uranüs ve Neptün için dürbün veya teleskop gibi optik cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır. Karanlık çöktükten sonra, özellikle ilk saatlerde gezegenleri gözlemleme şansımız daha yüksek oldu.

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Uzay severler olarak, bu muazzam gök olayını kaçırmamak için dürbün ve diğer optik cihazlara sarılıp eksi 10 dereceyi bulan sıcaklıkta bu yılın göz kamaştırıcı gökyüzü olayına tanıklık ettik" dedi.

6 gezegenin yan yana sıralanması Türkiyeden de görüntülendi

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#Gök Bilimi#Gezegen Dizilimi#Gök Olayları

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