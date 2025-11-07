6 gazeteciden emniyette ifade

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve CHP İletişim Koordinatörü Gazeteci Yavuz Oğhan’ın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi. İlk olarak Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak ve Yavuz Oğhan, ‘yalan bilgiyi alenen yayma’, ‘suç örgütüne yardım etme’ iddiasıyla ifadelerinin alınması için dün sabah saatlerinde evlerinden alınarak Vatan Caddesi’ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sabah yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın üzerlerine atılı ‘Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme’ suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”



YURTDIŞI YASAĞI KONULDU

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gazeteciler ifade sonrası bırakıldı. Yapılan açıklamada “Tüm şüpheliler alınan ifadeleri akabinde serbest bırakılmıştır, şüpheler hakkında ayrıca yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

CHP’Lİ BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet Başsavcılığımızca, ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne’ yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla ‘İBB HANEM’ isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11.360.412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır.”