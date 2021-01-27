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Gündem
Davut CAN/ İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:30 | Son Güncelleme:

6 farklı suç kaydı bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı

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6 farklı suç kaydı bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı
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İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca satmaktan hakkında 6 farklı suç kaydı bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersinalanı Mahallesi'nde yaşayan G.S.'nin uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. G.S.’nin adresine baskın yapan ekipler, narkotik köpek 'Varlı' ile yaptıkları aramada; 1 kilo 600 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 20 bin TL ele geçirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen G.S.’nin 'ruhatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak' da dahil 6 farklı suçtan arama kararı bulunduğu belirlendi. 

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