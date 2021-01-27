6 farklı suç kaydı bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersinalanı Mahallesi'nde yaşayan G.S.'nin uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. G.S.’nin adresine baskın yapan ekipler, narkotik köpek 'Varlı' ile yaptıkları aramada; 1 kilo 600 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 20 bin TL ele geçirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen G.S.’nin 'ruhatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak' da dahil 6 farklı suçtan arama kararı bulunduğu belirlendi.