Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı

#Bisiklet#Elektrik#Adana
6 elektrikli bisiklet çaldı, 7ncisinde yakalandı

Adana'da son bir ayda 6 farklı adresten elektrikli bisiklet çalan Mustafa G., 7’nci bisikleti çalacağı sırada yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken Mustafa G.’nin 34 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kentte son bir ayda 6 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının ardından harekete geçen, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu olayların yaşandığı bölgelerde 30 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 60 saatlik kayıt izleyen ekipler, hırsızlığı yapanın  'gasp, yağma, kapkaç' suçlarından 34 ayrı kaydı bulunan Mustafa G.’nin olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi Seyhan ilçesi'nin Obalar Caddesi’nde hırsızlık yaparken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mustafa G.’nin, ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için çaldığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., tutuklandı.

6 elektrikli bisiklet çaldı, 7ncisinde yakalandı


HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mustafa G.’nin hırsızlık için geldiği mahallelerde önce keşif yapması,  ardından da çalmak istediği elektrikli bisikletin direksiyon kilidini kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bisiklet#Elektrik#Adana

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh