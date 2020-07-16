6 dükkânı yaktılar

İstanbul Bağcılar’da Güneşli, Menderes ve Üsküp caddelerinde bulunan ‘1 milyoncu’ olarak tabir edilen alışveriş mağazalarının da arasında bulunduğu 4 işyerinde dün saat 02.00 sıralarında peş peşe yangınlar çıktı. Çıkan yangınlar, 2 işyerine daha sıçradı. Polisin ilk dikkatini çeken, yangın başlayan 4 işyerinin aynı aileye ait olması oldu. Yapılan kamera incelemesinde, yangınların işyerlerinin içerisine yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerinin harekete geçirilmesiyle çıkarıldığı anlaşıldı. İddialara göre, yangın çıkan işyeri sahibi aile ile yine ‘1 milyoncu’ olarak tabir edilen alışveriş mağazası sahibi aynı aileden 3 kişi arasında bir süre önce husumet başlamıştı. Rekabet sebebiyle başlayan tartışma önce bıçaklı daha sonra ise silahlı kavgaya dönüştü. Yangın olaylarının da bu husumet nedeniyle çıktığı anlaşıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği’nden yangınla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “A.B, V.B ve Z.B yakalanmıştır. Konuyla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam etmektedir.” denildi.