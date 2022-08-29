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6 çocuklu annenin toprak evde yaşam mücadelesi

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#Nuray Baki#Hakkari#Toprak Ev
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 11:49

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde 7 nüfuslu Baki ailesi, tek odalı toprak evde yaşıyor. 2 yıl önce kaza sonucu eşini kaybettiğini söyleyen Nuray Baki (34), "20 yıldır tek göz evde yaşıyoruz. Benim ve çocuklarımın tek isteği, tuvaleti, banyosu ve mutfağı olan evde yaşamak" dedi. 

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Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kısıklı köyünün Dereiçi mezrasında yaşayan Nuray Baki, 2 yıl önce geçirdiği kaza sonucu eşini kaybetti. Yaşları 3 ile 15 arasında değişen, 1'i kız 6 çocuğu ile tek odalı toprak evde yaşayan Baki, dul ve yetim maaşının yanı sıra akrabaları ile komşularının destekleriyle geçimlerini sağlamaya çalışıyor. 7 kişilik aile olmalarına rağmen 2 odadan 1'ini bölerek mutfak, tuvalet ve banyoya dönüştürdüklerini anlatan Baki, kalan alanda yaşamlarını sürdürdüklerini anlattı. 

6 çocuklu annenin toprak evde yaşam mücadelesi



Hayırseverlerden destek beklediğini söyleyen Nuray Baki, "Eşimi kaza sonucu kaybettim ve yaklaşık 20 yıldır tek göz evde yaşıyoruz. Çocuklarımın hepsi öğrenci ve bu ortamda ders çalışamıyorlar. Devletin verdiği dul ve yetim aylığı ile geçimimizi sağlıyoruz ancak rahatça yaşayabileğimiz bir eve ihtiyacımız var. Benim ve çocuklarımın tek isteği, tuvaleti, banyosu ve mutfağı olan bir evde yaşamak. Yetkililerden ve hayırseverlerden tek isteğimiz bu" dedi.

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#Nuray Baki#Hakkari#Toprak Ev

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