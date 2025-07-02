6 büyük cephede alevlerle savaş

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Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahalelere karşın henüz kontrol altına alınamadı. Cuma gününden bu yana 342 orman yangını çıkarken, 6 büyük orman yangını devam ediyor. İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerindeki yangınlarda 4. gün, Manisa’nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerindeki yangınlarda 3. gün, Hatay’ın da Antakya ilçesindeki yangında 2. gün geride kaldı.

SICAK HAVA VE RÜZGÂR

Sıcak hava ve yer yer şiddetlenen rüzgâr, alevlerle mücadeleyi zorlaştırdı. Alevler kimi yerlerde evlere sıçrarken, kimi yerlerde de yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlarla ilgili şu bilgileri verdi: “İzmir’deki yangınlardan Menderes ve Seferihisar’daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Buca Zafer Mahallesi’nde saat 12.09’da çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Manisa’da Akhisar, Kula ve Saruhanlı’daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gece boyunca sürecek. Bilecik’in Bezirhan beldesinde saat 13.39’da çıkan yangının enerjisi düşürüldü. İzmir Menderes, Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula, Saruhanlı kısmen kontrol altında, soğutma devam ediyor. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli, Bilecik Bezirhan; enerjileri düşürüldü, risk öngörülmüyor.





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DUYARSIZLIĞI AŞAMIYORUZ

Bu bir cephe savaşı, karşıda hiç yorulmayan, uyumayan, dinlenmeyen bir düşmana karşı mücadele ediyorsunuz. O bir cephe açıyor, siz o cephenin hem gideceği yeri itibarıyla hem mevcut durumu itibarıyla onları tahminleyerek, kendi savunmanızı oluşturuyorsunuz. Tam bir savaş. Burada rüzgârın kararsız esmesi zaman zaman planlarımızı bozabiliyor. Tekrar yeni bir cephe oluşturuyorsunuz.

LÜTFEN ATEŞ YAKMAYIN

Yarından itibaren rüzgâr şiddetli bir şekilde özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’in büyük kısmında bizi karşılayacak. Çok ciddi ve sert rüzgârlar bizi bekliyor. Bütün vatandaşlarımızdan tekrar istirham ediyorum. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yolun kenarına, otun içerisine atmayın.”

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HATAY’DA 2.500 KİŞİ TAHLİYE

Hatay’ın merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’ndeki ormanlık alanda önceki gün 11.30 sıralarında çıkan orman yangını ekipleri zorluyor. Çok sert ve düzensiz esen rüzgâr çalışmaları güçleştirdi. Bir itfaiye aracı, alevlerin arasından güçlükle kurtuldu. Yangına 9 hava aracı, 970 kara aracı ve 2 bin 500’ün üzerinde personelin müdahale ettiğini söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Yaklaşık 240 haneyi tahliye ettik ve yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımızı, başta öğrenci yurtları olmak üzere çeşitli alanlara yerleştirdik. Vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” dedi.





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İZMİR’İN CİĞERLERİ YANIYOR

İzmir Menderes’in Kuyucak ile Seferihisar’ın Doğanbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda pazar günü 13.00 sıralarında başlayan yangınlarla mücadele devam ediyor. Yangınlar ormanlık alanları küle çevirirken, Seferihisar’ın Atatürk Mahallesi’nde bulunan Doğankent Sitesi’nde de 100’e yakın ev büyük zarar gördü. Ayrıca çok sayıda otomobilde de hasar oluştu. Azmakyolu mevkisinde çıkan yangın da 1500 kişilik TOKİ konutları tahliye edildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları gece sürdü.

KENE YÜZÜNDEN ORMAN YAKTI

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına ilişkin soruşturmada Özcan Taşhan adlı şahış tutuklandı. Taşhan ifadesinde, üzerinde kene bulunan yastığı yakıp bahçeye attığını, yangının da o şekilde yayıldığını söyledi. Yangında 120 dönüm tarım arazisi ve orman zarar gördü.