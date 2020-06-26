6 bin yeni taksi UKOME’de takıldı

UKOME toplantısı İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Polis, toplantı öncesi taksicilerin protesto çağrısı nedeniyle önlem aldı. Toplantıya oy hakkı bulunan İBB’den 11, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 16 üyenin yanı sıra çok sayıda gözlemci katıldı.

Toplantı sırasında taksiciler protesto düzenledi.

TAKSİ, MİNİBÜS, FAYTON

Toplantıda taksi taşımacılığının düzenlenmesi, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi, taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi, Silivri, Çatalca, Şile’deki ‘M’ seri plakalı taksilerin ‘T’ seri plakalı taksi kapsamında değerlendirilmesi, turistik İstanbulkart düzenlenmesi gibi teklifler ele alındı. 6 bin yeni taksi plakası, minibüslerin taksiye dönüştürülmesi ile Adalar’da yaşayanlar için 3.5 TL, dışarıdan gelenler için 12 liralık elektrikli fayton tarifesi de kabul görmeyerek alt komisyona gönderildi. Turistlerin İstanbulkart kullanabilmesiyle ilgili teklif ise kabul edildi.

TEKLİF GEÇSEYDİ

UKOME üyelerinden İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, “Yeni taksi teklifi geçseydi hem araç koşulları hem de şoför koşulları çok daha iyi duruma gelecekti. Çünkü işletmesini İBB yapacaktı. İmkân tanınmadı” dedi.

VAPURLAR 5 KURUŞ OLDU

UKOME’de, Şehir Hatları vapurlarının 31 Ağustos’a kadar yolcularını 5 kuruştan taşıması teklifi kabul edildi. Ekrem İmamoğlu deniz ulaşımını 5 kuruşa indirdiklerini sosyal medya hesabından, “Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük” sözleriyle duyurdu.