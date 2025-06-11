6 bin nüfuslu ilçeye tam 150 bin kişi geldi

Haberin Devamı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi'nin bulunduğu, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu.

Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik tatilcilerle birlikte Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti. Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; 4 günlük bayram tatili boyunca ilçeye toplam 31 bin 866 araç giriş yaptı.

Haberin Devamı

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "4 günlük bayram tatili oldukça güzel geçti. Özellikle çevre iller ile İstanbul ve Ankara'dan yoğun şekilde ziyaretçi ilçemize geldi. Şirin ilçemize yaklaşık 32 bin araç girişi olurken, 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızın tamamı doldu. Yaklaşık 150 bin günübirlik turist ilçemize gelerek, mutlu olarak ayrıldı. Amasra, bayramda sınıfı geçti diyebiliriz, şimdi yaz ayına hazırlıklarımız başladı" dedi.