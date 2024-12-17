6 belediyeye SGK haczi

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HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; SGK’ya en fazla prim borcu bulunan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi’ne haciz işlemi başlatıldı. Haciz işlemi kapsamında 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi X hesabından yaptığı açıklamada haciz iddiasını yalanladı. ”

ŞİŞLİ’DE HESABA BLOKE

Şişli Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Kentyol AŞ’nin ticari ve maaş hesaplarına SGK borçlarından kaynaklı haciz işlemi uygulanmıştır. Hesaplardaki mevcut miktarlara bankalar tarafından bloke konulmuştur” denildi.

EKREM İMAMOĞLU: YENİ SATAŞMA MODELİ

Çerkezköy Kent Lokantası açılışına katılan, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, SGK’nın prim borcu nedeniyle 6 CHP’li belediyeye haciz başlattığı iddialarına ilişkin, “Bunlar, milletin parasını millete verme şiarını kaybettikleri için, bize sataşıyorlar. Bugün yeni bir sataşma modelini çıkarttılar. SGK borçlarına muhtelif şehirlerimizde haciz koyuyorlar. İstanbul’a da koydular diye haber yaptılar, henüz erişemedik… CHP’li belediyelerin sayısı, 200’lerden 400’lere çıktı. İki kat arttı. Yani CHP’li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı? Biz, AK Partili belediyelerin borcunu ödüyoruz. Bir de böyle bir derdimiz var. Allah’ın izniyle, ilk genel seçimde geleceğiz, sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz, ekonomiyi de düzelteceğiz” dedi. Fatma AKSU / İSTANBUL

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MANSUR YAVAŞ: ANKARALILAR MÜSTERİH OLSUN

Haciz işlemine ilişkin ilk açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Tüm bu müdahalelere rağmen desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz.” Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ı eleştirerek “Tüm uzlaşma ve mahsuplaşma taleplerimizi reddettiniz. Alacağınızın yüzde 90’ı olan borçluları bir kenara bırakıp Ankara halkının iradesine el uzattınız. Halk, iradesine yapılan bu haksız müdahaleleri unutmaz ve gereken cevabı zamanı geldiğinde size silkeleyerek verir” dedi.