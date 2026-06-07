6 beldedeki ara seçimler tamamlandı: Belde belediye başkanları belli oldu

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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı ve bazı beldelerde seçim sonuçlar belli olmaya başladı.

TEKKE'DE SEÇİMİ CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI KEMALETTİN DEMİRKIRAN KAZANDI

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Gümüşhane'nin Tekke beldesinde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileri seçim sonuçlarını büyük bir heyecanla takip etti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran seçimi kazanarak belediye başkanı oldu.

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Seçim sonucunun netleşmesinin ardından beldede sevinç yaşanırken, Cumhur İttifakı adayı Kemalettin Demirkıran ile rakibi ve aynı zamanda akrabası olan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirkıran bir araya geldi. İki aday, seçim yarışının ardından birbirlerine sarılarak tebrik etti.

TOKAT’TA ARA SEÇİM TAMAMLANDI: 4 BELDEDE BAŞKANLAR BELLİ OLDU

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla belde statüsü kazanan Tokat’ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerde sandıklar kapandı. Resmi olmayan sonuçlara göre 5 bin 682 seçmenin oy kullandığı seçimlerde AK Parti 2, CHP 1 ve MHP 1 beldede belediye başkanlığını kazandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde 1001 ve 1002 nolu sandıklarda kullanılan oyların sayımının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı rakiplerini geride bırakarak seçimi kazandı. İki sandıkta MHP toplam 373 oy alırken, Büyük Birlik Partisi (BBP) 266 oyda kaldı.

Almus ilçesine bağlı Bağtaşı beldesinde ise AK Parti açık ara üstünlük sağladı. Dört sandıkta kullanılan oyların sayımına göre AK Parti toplam 722 oy alırken, CHP 19, Yeniden Refah Partisi 13 ve Saadet Partisi 5 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, Bağtaşı’nda belediye başkanlığını kazandı.

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Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde seçim yarışı AK Parti ile CHP arasında geçti. Yedi sandıkta yapılan sayım sonucunda CHP toplam 877 oy alırken, AK Parti 803 oyda kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP, Çevrecik beldesinde seçimi kazanan parti oldu.

Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü beldesinde ise AK Parti üstünlüğü dikkat çekti. Yedi sandıkta yapılan sayım sonucunda AK Parti toplam 911 oy alırken, Anahtar Parti 208 oyda kaldı. Diğer partiler ise sınırlı sayıda oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, Yolüstü beldesinde belediye başkanlığını kazandı.

Tokat’ta gerçekleştirilen ara seçimlerde AK Parti Bağtaşı ve Yolüstü beldelerinde, CHP Çevrecik beldesinde, MHP ise Kuşçu beldesinde belediye başkanlığını kazanan parti oldu. Resmi sonuçların ilçe seçim kurullarının kesinleştirme işlemlerinin ardından açıklanması bekleniyor.

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MUSTAFAPAŞA'DA AK PARTİ ADAYI KAZANDI

Ara seçim yapılan beldelerden Nevşehir Mustafapaşa'da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin, "Partimizin aday gösterdiği 5 beldenin 4'ünü AK Parti kazandı." ifadesini kullandı.

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 beldede yapılan ara seçimde, AK Parti'nin aday gösterdiği 5 beldenin (Tokat Almus Bağtaşı, Tokat Reşadiye Yolüstü, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa, Gümüşhane Merkez Tekke) 4'ünü AK Parti'nin kazandığını belirtti.

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Sonuçlara ilişkin bilgi veren Yavuz, şunları kaydetti:

"Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde bizim de desteklediğimiz Cumhur İttifakı/MHP adayı seçimi kazanmış oldu. Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise oylarımızı 5 kat artırdık. Özetle, 6 beldenin 5'ini kazanmış olduk. Resmi olmayan sonuçlara göre, Tokat Almus Bağtaşı'nda yüzde 94,5, Tokat Reşadiye Yolüstü'nde yüzde 82, Nevşehir Ürgüp Mustafapaşa'da yüzde 52, Gümüşhane Merkez Tekke'de yüzde 65, Tokat Yeşilyurt Kuşçu beldesinde (MHP) yüzde 60, Tokat Reşadiye Çevrecik beldesinde ise kazanamamış olsak da oylarımızı 5 kat artırarak yüzde 48'e çıkarttık.

Bu sonuçlar, milletimizin partimize teveccühünün artarak devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Destekleri için milletimize müteşekkiriz. Milletimize hizmetkarlık yolunda durmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah."