6 ‘baş’la ülke mi yönetilir

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’da selin vurduğu Kumluca’da incelemelerde bulundu, orman yangınında evlerini kaybeden vatandaşlara yeni yapılan konutlarının anahtarlarını verdi. Erdoğan, Kepez’de Antalya Toplu Açılış Töreni’nde özetle şöyle dedi:

YARALARI SARDIK

“Sel felaketine maruz kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçesindeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladık. Bölgede ve dünyada söz, iddia, güç sahibi bir Türkiye var. Karşımızda ilkel ve sapkın bir zihniyeti bulduk. Hangi projeyle çıktıysak ne dediler, ‘Yaptırmayız.’ Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek ‘Yaptırmayız’ dediler.





Haberin Devamı

Türkiye’ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bunlar iki de değil, 6 başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Bunlar ülkeyi tekrar kendi içine kapatmaya çalışıyor. Bu defaki vesayetlerinin adı ne biliyor musunuz? Altılı Masa’daki vesayetin adı; ‘siyasi vesayet’. Yurtdışındaki yatırımcılara Türkiye’ye gelmeyin demenin manası nedir? Kim diyor bunu? Bay Kemal. Neymiş onlara şimdi hesap soracakmış. Sıkar sıkar, neyin hesabını soruyorsun?”

2 BİN 50 TL TAKSİTLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat-Akseki yangını sonrası tek katlı ve iki katlı olarak yapımı tamamlanan 427 konutun anahtar teslim törenine de katıldı. Erdoğan törende özetle şunları söyledi: “İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz. Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasında. 2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90’ındaki çalışmaları da bitirdik.”





Haberin Devamı

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, “Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya’nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız? Eser ve hizmet siyasetiyle 20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırım ve projelerle Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Antalya, 2023’te güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?” dedi.

PUTİN’E ‘BENİ MAHCUP ETME’ DEDİM

Haberin Devamı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara seslenen Erdoğan şunları söyledi: “Sayın PUTİN’e dedim ki, ‘Bak bizim bir Kumlucamız var, buranın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme. Sağ olsun o da bu ricalarımızı kırmadı. Zaman zaman bir kesilmeler oluyordu ya, ondan sonra tekrar önü açılan domateslerimizin ihracatında bunları gördük. Bu domateslerimiz her şeye değer” dedi.